Красивый новогодний салат «Арбузная долька»: как Антонова готовит его из шампиньонов, курицы и огурца

Актриса Наталия Антонова поделилась в личном блоге интересным рецептом.

«Новогодний салатик «Арбузная долька», сочный, вкусный, полезный!» — презентовала артистка.

Шампиньоны (700 г) помыть, разрезать на 2 части, довести в глубокой сковороде до кипения, слить, промыть и мелко порезать. Луковицу измельчить и легко обжарить на растительном масле.

Отварить 4 куриных бедра и тоже мелко порезать. Отварить 3 больших яйца или 4 маленьких, натереть на крупной терке.

Грибы, лук, куриное мясо, яйца перемешать, посолить, поперчить по вкусу, добавить майонез.

Выложить на тарелку в форме дольки арбуза. Натереть на терке 3 небольших огурца, украсить бок «дольки», закрыть сверху слоем тертого сыра или только краешек, сверху выложить мякоть томата (черри или стандарт) без кожуры и украсить черными маслинами (семечки арбуза).

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