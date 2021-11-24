«Репетиция праздничных угощений!»: как готовит рассыпчатое итальянское печенье бискотти с изюмом Антонова

В нем немного ингредиентов, и все они доступные.

Наталия Антонова поделилась в личном блоге рецептом итальянского рассыпчатого печенья бискотти. Актриса любит готовить его для своих близких.

«Репетиция праздничных угощений! Бискотти быстро готовится, и всегда импровизация. Сегодня с изюмом, но можно с шоколадной крошкой орешками, цукатами», — сказала Антонова.

Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать 100 граммов растопленного сливочного масла, 120 граммов сахара, 2 яйца. Взбивать долго и тщательно миксером так, чтобы получилась густая однородная масса.

Добавить 250 граммов муки, изюм (орешки, крошки шоколада и пр.), тщательно перемешать. Выложить на противень ложкой тесто, формируя батон руками.

Присыпать мукой и поставить в духовку на 30 минут. Вытащить, пока батон горячий, нарезать продольными ломтиками.

Разложить по противню печенье как для сушки, отправить еще в духовку на 10–15 минут.

Вытащить, остудить, посыпать сахарной пудрой.

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