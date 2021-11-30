«Лучший рецепт»: Антонова рассказала, как просто сделать вкусное тесто для пиццы

Наталия Антонова рассказала своим поклонникам в личном блоге, как она любит готовить тесто для домашней пиццы. «Лучший рецепт», — утверждает актриса.

«Какой бы ни была пицца, в любом случае, качество теста, основы для пиццы — наиглавнейшее!» — сказала Антонова

Ингредиенты для пиццы диаметром 34 сантиметра: мука пшеничная высшего сорта — 2 стакана, дрожжи «быстрые» — 5 г, соль — 1/3 ч. л., сахар — 2 ч. л., оливковое масло — 2–3 ст. л., теплая вода — 170 мл.

«В Италии используют муку из твердых сортов пшеницы. У нас такая мука – редкость, поэтому предлагаю использовать пшеничную муку грубого помола, жерновую, размолотую вместе с оболочкой, или обычную муку высшего сорта», — прокомментировала Наталия Антонова.

Обязательно просеять муку сквозь сито. Смешать муку, дрожжи, соль и сахар равномерно.

Добавить в обычную теплую воду 2–3 ст. л. оливкового масла, перемешать. Влить в смесь воду и размешать до однородного состояния.

Замесить тесто, оно будет слегка липкое и очень мягкое. Понемногу добавляя муку, вымешивать тесто, пока оно перестанет липнуть к рукам. Скатать шар из теста. Переложить тесто в небольшую чистую и сухую миску и накрыть чистой полотняной салфеткой. Тесто должно получиться мягким, эластичным, хорошо тянущимся.

Оставить тесто в теплом месте на 40–45 минут. После того, как оно поднимется, подмесить его и растянуть в лепешку толщиной 5–7 мм. Лучше раскатывать не скалкой, а растягивать руками на противень.

Смазать форму для пиццы оливковым маслом и растянуть на нее тесто. Края поджать вовнутрь, чтобы получился бортик.

Раскатанное тесто получится тонким, дать ему подняться. Толщина готового теста в пицце будет определяться степенью поднятия теста непосредственно на форме — от тонкого и хрустящего до пышного. Строго на собственный вкус.

Наколоть тесто вилкой, иначе оно поднимется куполом при выпекании из-за пара. И далее дать волю фантазии, разложив начинку на тесто.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.