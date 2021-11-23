Вместо котлет: как быстро и просто готовит люля-кебаб в духовке Антонова

Мясное блюдо не жарится на сковороде в масле, поэтому в нем мало жира.

Актриса Наталия Антонова поделилась в личном блоге рецептом люля-кебабов, которые она делает в духовке.

«Мне надоело жарить котлеты, вот надоело, а запечь кебабчики — самое то», — сказала артистка.

Ингредиенты: фарш говяжий (можно любой другой), лук, чеснок, соль, перец, 1 яйцо, 1 ст. ложа растительного масла.

Лук мелко нашинковать, чеснок выдавить через пресс, все ингредиенты смешать. Сформировать руками продолговатые люля-кебабы, выложить их на противень.

Запекать в духовке при 190 градусах 40 минут.

«Гарнир любой, например картофельное пюре. Приятного аппетита!» — прокомментировала Наталия Антонова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.