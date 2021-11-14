«Нереально вкусно!»: Емельяненко подсказал отличный рецепт запеченной курицы с тыквой

Все, что нужно – просто нарезать на крупные куски и поставить в духовку.

Известный телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как вкусно приготовить тыкву с курочкой.

«Нереально вкусно!» — заверил Емельяненко.

Ингредиенты: тыква, мясо куриной голени — 850 г, лук — 1 шт., чеснок — 6 крупных зубчиков, томатная паста — 2 ст. ложки, апельсин — 1 долька, сливочное масло — 150 г, лавровый лист — 4 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Куриные голени разрезать пополам, поперчить, влить немного соевого соуса и перемешать. Полукольцами нарезать лук и крупными дольками — тыкву.

На дно формы для запекания выложить курицу, сверху – тыкву, посыпать луком. На небольшие кусочки нарезать сливочное масло и выложить поверх лука.

Разбавить небольшим количеством воды томатную пасту и полить сверху. На четыре части вдоль нарезать крупные зубчики чеснока и разбросать по тыкве.

Лавровый лист подложить под кусочки масла, посолить, поперчить. Полить все апельсиновым соком и отправить форму в разогретую до 190 градусов духовку на 25 минут.

Все хорошенько перемешать, выставить на духовке температуру 230 градусов, поставить в печь еще на 5 минут.

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