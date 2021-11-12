Курочка и лимончик – это что-то! Как сделать вкусные шашлычки дома, рассказал Емельяненко

Для аромата телеповар добавляет немного имбиря и лайма.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» посоветовал своим зрителям сделать себе небольшой праздник и приготовить дома ароматные шашлычки из курицы.

Ингредиенты: куриный окорочок — 2 шт., лайм — 1 шт., лимон — треть, лук — 1 шт., болгарский перец — четверть, чеснок — 2 зубчика, корень имбиря — 0,5 ч. ложки, сахар — 1 ч. ложка, копченый чипотле — несколько щепоток, соевый соус — 1 ст. ложка, зеленый лук — несколько перышек, растительное масло, оливковое масло, соль.

Отделить мясо от кости и нарезать небольшими кусочками. Положить в миску, сюда же отправить нарезанную крупными кольцами луковицу, чеснок и столовую ложку соевого соуса.

Натереть на мелкой терке корень имбиря (должно получиться примерно половина чайной ложки), выдавить сок половины лайма и натереть на мелкой терке цедру этой половинки.

Перемешать, налить немного растительного масла, положить чайную ложку сахара. Оставить мариноваться на десять минут.

Четверть луковицы и четверть болгарского перца нарезать небольшими кусочками. Нанизать на шпажки, чередуя мясо с луком и перцем.

Выложить в емкость аэрогриля и включить режим для готовки курицы (180 градусов 20 минут).

Пока делается шашлык, приготовить для него соус. Выдавить зубчик чеснока, налить немного оливкового масла, добавить сок трети лимона, немного соли и несколько щепоток копченого чипотле. Хорошо размять чайной ложечкой.

Через 20 минут вынуть готовые шашлычки, выложить на тарелку, смазать их чесночно-лимонной намазкой и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

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