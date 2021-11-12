Солянка как в ресторане: Ивлев пошагово объяснил, как сварить этот суп вкусно

Соленые огурчики лучше потушить в масле с водой.

Известный телеповар Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel, рассказал, как приготовить солянку «как в ресторане».

Ингредиенты: лук репчатый — 500 г, томатная паста — 200 г, огурцы соленые (бочковые) — 500 г, растительное масло — 100 г, сливочное масло — 50 г, грудинка в/к — 200 г, колбаса в/к — 200 г, колбаски копченые — 150 г, маслины/оливки без косточки — 100 г, лавровый лист — 3 шт., сахар, соль, перец — по вкусу.

Нарезаем огурцы и пассируем с водой и сливочным маслом. Это выравнивает и смягчает вкус. Огурцы доводим до кипения и убавляем огонь.

В сковороду кладем нарезанные копчености и колбасу, чтобы вытопить жир. Затем сливаем жир, на котором пассируем репчатый лук. Добавляем к луку томатную пасту и пассируем вместе.

Перекладываем в кастрюлю лук, воду, копчености, оливки, лавровый лист, перец, заливаем водой. Доводим до кипения при сильном огне, затем снижаем огонь, варим пять минут. Добавляем 1 ч. ложку сахарного песка, чтобы сбалансировать вкус солянки.

Кладем сметану в тарелки при подаче супа.

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