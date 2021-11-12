На раз-два — и готово! Как сделать ленивые чебуреки из лаваша и фарша по рецепту Бельковича

Жарить их нужно в духовке, масло не понадобится вообще.

Этот рецепт понравится тем, кто не любит часами стоять у плиты, а также тем, кто не хочет есть жирные блюда. Саша Белькович в личном блоге рассказал, как быстро сделать ленивые чебуреки из лаваша.

Ингредиенты на 2 порции: фарш — 400 г, лук — 1 шт., зелень, соль и перец — по вкусу, специи, лаваш круглый — 5 шт., яйцо — 1 шт.

В миске соединить фарш с луком, натертым на терке. Добавить зелень, соль, специи и перемешать. Отделить желток от белка.

Лаваш разрезать пополам. На одну часть разложить фарш тонким слоем. По периметру смазать белком и залепить пальцами.

Разложить на противень и смазать желтком.

Выпекать 5–7 минут на 200 градусах. Подавать с томатным соусом или кетчупом.

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