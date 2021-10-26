«Банка горошка — и у вас отличный завтрак!»: как сделать вкусную закуску за пять минут по Емельяненко

Она спасет вас, если неожиданно нагрянут гости.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать быстрые аппетитные бутерброды.

«Банка горошка — и у вас отличный завтрак! А также самая быстрая закуска для неожиданных гостей», — презентовал кулинар блюдо.

Ингредиенты: зеленый горошек консервированный — 2-3 ст. ложки, творожный сыр — 150-200 г, хлеб черный — 2 кусочка, лук зеленый — несколько перышек, оливковое масло, сливочное масло — небольшой кусочек, лимон — небольшой кусочек, перец — по вкусу.

В разогретую сковороду отправить небольшой кусочек сливочного масла и, как только масло растает, положить два кусочка черного хлеба. Обжарить до хрустящей корочки.

Творожный сыр смешать с зеленым луком, выдавить в него из лимона сок, добавить две столовые ложки оливкового масла, поперчить, положить две с половиной ложки зеленого консервированного горошка. Аккуратно перемешать.

Намазать пастой гренки. Сверху для красоты посыпать зеленым луком.

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