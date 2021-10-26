Как по-новому зафаршировать перцы с очень вкусной начинкой из окорочка, показал Емельяненко

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он любит фаршировать перцы. Ему этот способ нравится больше всего. В начинку идет окорочок и грибочки.

«Хочу вам предложить рецепт приготовления фаршированного перца с простой и очень вкусной начинкой», — сказал кулинар.

Ингредиенты: перец болгарский — 2 шт., лук — 2 шт., окорочок — 2 шт., грибы шампиньоны — 5 шт., чеснок — 1 зубчик, сыр — 100 г, сметана — 2,5 ст. ложки, мука — 1,5 ч. ложки, соль — по вкусу, смесь перцев — по вкусу, растительное масло, сухой чеснок — 0,5 ч. ложки, каролина рипер — по вкусу, сванские травы — 1 щепотка, куркума — по вкусу.

Мелко нарезать лук, грибы и чеснок. Отделить мясо от костей и тоже мелко нарезать. На крупной терке натереть сыр. Все ингредиенты отправить в миску, поперчить и посолить. По вкусу подсолить каролиной рипер, посыпать сухим чесноком, добавить щепотку сванских трав и немного куркумы. Положить в начинку сметану, полторы чайной ложки муки и все тщательно перемешать.

Болгарский перец разрезать вдоль на две половинки, убрать внутренности. Начинкой наполнить перцы, выложить на противень, покрытый пергаментом, сбрызнуть начинку растительным маслом. Противень с фаршированным перцем отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30–40 минут.

По словам Емельяненко, блюдо получается сочным, аппетитным и ароматным. «Это очень вкусно! Я не рекомендую, я настаиваю – это надо приготовить! Бомба!» — пришел в восторг от своего блюда Емельяненко.

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