«Есть секретик один»: как сделать куриные котлеты сочными и вкусными, рассказал Белькович

При этом ингредиенты в блюде используются вполне стандартные.

Александр Белькович на своем кулинарном YouTube-шоу Sasha Belkovich рассказал, как сделать аппетитные куриные котлетки.

«Готовьтесь, ребята! Сейчас будет рецепт лучших котлет из курицы! Самые лучшие, самые вкусные, самые сочные, самые популярные! А еще там есть секретик один, от меня лично», — сказал телеповар.

Чтобы котлеты были сочными и вкусными, Белькович использовал мясо из куриного бедра.

Ингредиенты на 16 штук: куриное бедро — 1,5 кг, бекон — 80 г, сливки 22% — 150 г, батон — 90 г, лук репчатый — 160 г, масло растительное — 60 г, соль, перец — по вкусу.

Нарубить лук, обжарить на среднем огне до готовности. Батон разорвать на небольшие кусочки (корочку убирать не надо) и замочить в сливках.

«И главный секрет от Бельковича! Что делает котлеты сочными и вкусными? Это бекон! Он даст жирность и ароматность. Он сделает ваши котлеты невероятными! Возьмите на заметку», — сказал телеповар.

Через мясорубку пропустить куриные бедра и бекон, далее размякший батон, обжаренный лук и оставшуюся часть куриного бедра. Все тщательно вымесить.

Смочить руки холодной водой и сформировать котлеты. Обжарить с двух сторон до красивого поджаренного цвета. Далее отправить котлеты в разогретую до 180–200 градусов духовку на 15–20 минут.

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