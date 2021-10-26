Ароматное и нежное мясо от Емельяненко: он посыпает его приправами, запекает в фольге и смешивает с соусом

Такая вкусная свинина хорошо идет с макаронами.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить очень мягкое и нежное мясо, но не лишенное пикантности. Запекает он его в фольге и пропитывает ароматным составом.

«Такое мясо отлично подходит практически к любому гарниру, но особенно вкусно сочетается с макаронами», — посоветовал кулинар.

Ингредиенты: свинина — 800–900 г, стебли петрушки, лук — 0,5 шт., чеснок — 3–4 зубчика, чеснок сухой — по вкусу, мексиканская смесь специй, шампиньоны мелкие — 12–15 шт., черный перец — по вкусу, горчица — 2 ч. ложки, соус барбекю. На гарнир: макароны, сыр твердый, лук зеленый.

Мясо выложить на пергамент, посыпать стеблями петрушки, нарезанным луком и чесноком. Добавить сухой чеснок, мексиканскую смесь специй, мускатный орех. По вкусу посолить и выложить разрезанные на две части шампиньоны.

Пергамент с мясом завернуть плотно в фольгу, выложить на противень и отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 2–3 часа. Если в духовке нет функции «пар», поставить на дно духовки тарелку с горячей водой. По истечении времени достать мясо из духовки, убрать стебли петрушки.

Мясо с грибами переложить в миску, и с помощью двух вилок разделить мясо на волокна. Свинину по вкусу поперчить, добавить соус барбекю, пару чайных ложек жгучей горчицы, посыпать сухим чесноком и все тщательно перемешать.

На гарнир отварить макароны, выложить на тарелку, добавить мясо, сверху посыпать тертым сыром, мелко нарезанным зеленым луком и полить блюдо выделившимся при тушении мяса соком.

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