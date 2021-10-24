Сочная грудинка в азиатском стиле: Емельяненко варит ее в луковой шелухе и натирает чесноком

Василий Емельяненко на своем YouTube-проекте «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать отличный мясной деликатес у себя дома. Понадобится грудинка с минимумом сала и много ароматных приправ.

Ингредиенты: грудинка — 600 г, лук — 1 шт., имбирь — большой корень, корица — 2 палочки, бадьян — 2 звездочки, гвоздика — 10-12 соцветий, душистый перец — 1 ч. ложка, чеснок — 6 зубчиков, острый перец — 1 маленький, сахар — 1 ст. ложка, уксус — 2 ст. ложки, соевый соус — 200 мл, вода — 800 мл, луковая шелуха — чем больше, тем темнее будет грудинка.

В кастрюлю положить грудинку, добавить две палочки корицы, три нарезанных на несколько частей больших зубчика чеснока (вместе с шелухой), один сухой чили перец (если нет сухого, можно взять свежий), нарезанный крупными колечками большой корень имбиря, две звездочки бадьяна, 10-12 штучек гвоздики, нарезанную на четыре части луковицу, чайную ложку душистого перца, одну столовую ложку сахара и две столовые ложки рисового уксуса (можно заменить простым).

Залить водой, соевым соусом и добавить луковую шелуху. Поставить на огонь, дать закипеть, снизить температуру до минимума и варить один час. Выключить и оставить мясо остужаться прямо в бульоне. Это важно для его вкуса.

Мелко нарубить три зубчика чеснока, посыпать солью и растереть в пасту. Натереть ей грудинку, завернуть ее в пергаментную бумагу и отправить в холодильник на несколько часов.

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