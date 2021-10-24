Ленивые суши из быстрой жареной говядины: такое блюдо от Емельяненко легко можно приготовить дома

Закуска обычно очень нравится всем гостям за столом, влюбленных в паназиатскую кухню.

«Шикарно! Все сложилось, все вкусы! Гости будут очень довольны, я вас уверяю!» — сказал Василий Емельяненко, попробовав свое блюдо в стиле суши на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко». Ничего скручивать в нем и как-то хитрить с приготовлением не нужно.

Ингредиенты: говядина — 250-300 г, водоросли нори – пачка, кокосовое молоко — 4 ст. ложки, маринованный имбирь — 1 ст. ложка, рис для суши — 100 г (сухого риса), лимон — большая долька, руккола – пучок, сливовый тонкацу — 1 ст. ложка, сливочное масло, соль, перец.

Выбрать говядину пожирнее. Нарезать брусочками, подсолить, при комнатной температуре оставить примерно на два часа.

Рис отварить, посолить, добавить в него четыре столовые ложки кокосового молока и выжать крупную дольку лимона (если есть, можно добавить рисовый уксус). Тщательно перемешать и натереть на мелкой терке шкурку лимона (цедры должно быть буквально на кончике чайной ложки). Отправить сотейник с рисом на огонь, чтобы рис впитал в себя кокосовое молоко. Немного прогреть и выключить огонь. Маринованный имбирь мелко нарезать соломкой. Стебли одного пучка рукколы мелко нарезать.

На раскаленную сухую сковороду без масла выложить кусочки мяса. Обжарить, переложить в миску, сверху бросить кусочек сливочного масла.

В рис отправить стебли рукколы. Перемешать.

Мясо нарезать тонкими пластинками и вернуть в ту же миску, где оно и лежало. Перемешать кусочки и добавить столовую ложку сливового тонкацу. «Мясной сок смешивается с кисло-сладким сливовым соусом, и вкус получается шикарным», — сказал Емельяненко.

На прямоугольный кусочек водорослей нори выложить рис, сверху — имбирь соломкой и ломтик мяса. Посыпать черным перцем и выложить листочек рукколы.

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