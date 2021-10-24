Сочные тонкие лепешки по-дагестански: как готовит это дешевое и вкусное блюдо Емельяненко

В качестве начинки можно использовать любимые овощи, мясо, творог, сыр и рыбу.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить дагестанские тонкие лепешки чуду. Кулинар использовал в качестве начинки тыкву, но внутрь можно класть все, что душа пожелает.

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«Аппетитные, сочные и очень вкусные», — похвалил свои лепешки Емельяненко

Ингредиенты для теста: мука — 265 г, соль — 5 г, вода — 130 г. Ингредиенты для начинки: тыква — 250-300 г, лук — 1 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу, сливочное масло.

Из муки, соли и воды вымесить тесто, работая руками не менее 5-7 минут. Из теста сформировать колобок, завернуть в пищевую пленку. Пока тесто отдыхает, сделать начинку.

Мелкими кубиками нарезать лук, натереть на крупной терке тыкву. Лук на медленном огне обжарить в масле до мягкого состояния и бросить в сковороду тертую тыкву. По вкусу посолить, поперчить. Начинку обжаривать не более пяти минут, периодически помешивая.

Отдохнувшее тесто разрезать на 5 равных частей. Каждый кусочек раскатать в тончайший лист. На половину листа равномерно выложить начинку, второй половиной накрыть и скрепить, как вареники. Неровные края можно отрезать ножом.

Жарить на сухой сковороде на маленьком огне с обеих сторон. Готовые лепешки смазать с обеих сторон растопленным сливочным маслом.

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