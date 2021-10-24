Пицца на сковороде без теста: как быстро и вкусно делает ее с картошкой Емельяненко

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Василий Емельяненко рассказал на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», как сделать картофельную пиццу на сковороде.

«Пицца готовится очень быстро, а получается нереально вкусной. Попробуйте!» — посоветовал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: картофель — 1 шт., яйцо — 1 шт., вяленое копченое мясо или бекон — 5-7 слайсов, сыр моцарелла — 50-70 г (один шарик), сыр твердый — 20-30 г, аджика — 0,5 ч. ложки, томатная паста — 2 ч. ложки с горкой, базилик — несколько листиков, оливковое масло, перец, соль.

Картофель тщательно помыть и натереть на терке-слайсере, можно нарезать тонкими пластинками острым ножом. На сковороду налить оливковое масло, выложить картошку, немного накладывая кусочки друг на друга, чтобы все дно было покрыто. Чуть посолить, сверху натереть на мелкой терке твердый сыр (буквально 20-30 граммов для вкуса). Накрыть крышкой и сделать небольшой огонь, чтобы ничего не пригорало. Оставить примерно на пять минут.

В это время приготовить соус: смешать две чайные ложки с горкой томатной пасты, половину чайной ложки аджики, чайную ложку воды. Перемешать.

Сковороду снять с огня, смазать соусом картофель и немного поперчить. Сверху, ближе к середине, выложить нарезанный пластинками сыр моцарелла (создавая замкнутый круг).

Поставить сковороду на огонь, разбить внутрь круга из моцареллы одно яйцо. Белок, чтобы он растекался, проткнуть ножом. Накрыть крышкой.

Как только моцарелла расплавится, снять сковороду с плиты. Переложить пиццу на тарелку, сверху красиво выложить слайсы вялено-копченого мяса или бекона. Украсить листиками зеленого базилика.

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