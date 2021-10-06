«Такой вы точно не пробовали!»: как вкусно и с хрустом приготовить винегрет, рассказал Емельяненко

Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как он любит готовить винегрет. Получается настоящая вкуснятина.
«Такой винегрет вы точно еще не пробовали. Уверен, вам понравится!» — сказал телеповар.
Ингредиенты: 1 свекла, 1 морковь, 1 картошка, 1 соленый огурец, половинка красной луковицы, ароматное кунжутное масло, 100 граммов маринованных опят, горошек консервированный, семечки без кожуры, 3 ветки тимьяна, 1,5 зубчика чеснока, соль по вкусу, растительное масло.
На фольгу положить ветку тимьяна, половинку нарезанного зубчика чеснока, свеклу, полить немного маслом, завернуть. Сделать так же с морковкой и картошкой. Запечь на 200 градусах примерно за 30 минут.
Очистить, нарезать кубиком, огурец и лук тоже нашинковать. Овощи смешать, приправить кунжутным маслом, размешать. Добавить маринованные опята, горошек, посолить, размешать.
Разложить по тарелкам и посыпать семенем жареной конопли. Получится очень аппетитная закуска с хрустом.
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