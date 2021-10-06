Неожиданный и вкусный салат из селедки с мандарином: Лазерсон говорит, что россияне от него в восторге

Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Спасибо, шеф» рассказал, как приготовить неожиданный салат из селедки и мандарина, который привез с кулинарного фестиваля в Норвегии. Им угощали гостей праздника, зная, что среди них много русских. Повар уверен, что закуска понравится многим, а он сам от него в восторге.

Ингредиенты: филе сельди — 4 шт., мандарины — 4 шт., виноград — 120 гр., грецкие орехи — 40 гр., зеленый лук.

Мандарины очистить от кожуры и пленки, крупно нарезать. Виноград – пополам. Сельдь – кубиком. Лук мелко нашинковать. Орехи измельчить и поджарить на сухой сковороде. Все смешать с майонезом, по вкусу посолить, если требуется. Готово!

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