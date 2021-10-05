Для влюбленных в грузинскую кухню: как готовит красивый салат с жареным сулугуни и огурцом Емельяненко

Телеповар добавляет в заправку грецкие орехи для особенного вкуса.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом вкусного салата в грузинском стиле. Его обязательно оценят те, кто любит кавказскую кухню, считает телеповар.

Ингредиенты: сулугуни — 80-100 г, орехи грецкие — 100 г, томат — 2 шт., огурец — 2 шт., острый перец — 1 шт., хмели-сунели — 0,5 ч. ложки, сливочное масло, чесночное масло — 1 ч. ложка, растительное масло, кинза — несколько веточек, укроп — несколько веточек, петрушка — несколько веточек, красный базилик — несколько веточек, красный винный уксус — 1 ст. ложка, мука, соль, перец.



В ступке растереть 100 граммов грецкого ореха. Тщательно размять в пасту.

Два больших огурца нарезать крупными кусками. Два томата — произвольно. Острый перец — колечками. В миске смешать овощи, острый перец и грецкие орехи. Посолить, добавить чайную ложку чесночного масла и половину чайной ложки хмели-сунели. Приправить ароматным растительным маслом, посыпать нарезанной зеленью.

Нарезать сулугуни кусочками толщиной примерно по одному сантиметру. Поперчить, обвалять в муке и обжарить на сильно разогретом сливочном масле. Долго не жарить, буквально по 30-40 секунд с каждой стороны.

В миску с овощами и зеленью добавить одну столовую ложку красного винного уксуса и тщательно перемешать. На тарелку выложить салат, сверху — жареный сулугуни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.