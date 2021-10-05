Чизкейк, который сделает даже ребенок: Белькович готовит его на основе печенья

Телеповар утверждает, что вкус десерта при этом не уступает ресторанному.

Известный телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как сделать простой чизкейк не хуже ресторанного. По словам кулинара, с ним справится даже ребенок.

Ингредиенты: песочное печенье — 200 гр., сливочное масло — 120 гр., яйцо — 2 шт. На начинку: сливочный сыр — 350 гр., сметана — 4 ст. л., сахар – 150 гр, яйцо — 1 шт., цедра апельсина.

Печенье измельчить в крошку блендером или скалкой. Добавить растопленное сливочное масло и яйцо. Перемешать до однородной консистенции.

Сделать начинку. К сливочному сыру добавить сметану и сахар, перемешать сначала лопаткой, затем можно венчиком. Добавить яйцо и цедру апельсина, замешать.

Форму для запекания покрыть пергаментом, выложить основу из печенья и сверху сырную массу. Распределить по периметру. Выпекать на 160 градусах 1 час. Остудить в холодильнике, украсить вареньем или ягодами.

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