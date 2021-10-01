«Самое нежное овсяное печенье»: Антонова перемалывает хлопья в блендере и выдерживает тесто в холодильнике

Наталия Антонова поделилась рецептом простого и вкусного десерта. «Самое нежное овсяное печенье», — презентовала она его в своем Instagram.
Ингредиенты: 2 яйца, 2ст. ложки сметаны, 50 гр. сливочного масла, 100 гр. сахара, 15 гр. меда, 200 гр. овсяных хлопьев, 100 гр. муки,1/2 ч. ложки разрыхлителя.
Перемолоть в блендере хлопья, смешать все ингредиенты до однородной массы. Убрать в холодильник на 10 минут.
Скатать из теста шарики, обвалять в муке, приплюснуть. Выложить на противень, застеленный кулинарной бумагой. Выпекать при температуре 180 градусов в заранее разогретой духовке 10-15 минут до золотистого верха (не пересушить). Приятного аппетита!
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