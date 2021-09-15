«Не сможете оторваться!»: как просто и быстро готовит творожное печенье в сахаре Емельяненко

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился со своими подписчиками своим любимым рецептом творожных печений. Если вы в детстве пробовали эту ароматную рассыпчатую выпечку у бабушки, это как раз она. Имея пачку жирного сухого творога в 200 граммов, вы без труда сможете порадовать себя и своих близких этой вкуснятиной в собственном исполнении.

Ингредиенты: мука — 280 г, сливочное масло – 200 г, творог 200 – г, сахар – 100 г, 1 пачка разрыхлителя, 1 яйцо, соль – 5 г, ваниль.

В муку положить соль, разрыхлитель, творог, подтопленное сливочное масло, разбить яйцо, размешать. Добавить по вкусу ваниль. Тесто должно получиться жирным и мягким.

Взять небольшой кусочек теста, скатать колобок, потом сделать из него лепешку, сложить пополам и еще раз пополам. Разложить на противне, застеленном пергаментом. Запекать в духовке около 15 минут при 180 градусах. Оставить на 10-15 минут на противне, чтобы печенье чуть подсохло, подать к столу.

«Я вас уверяю, это совершенно не сложно! Но все ваши гости, да и вы сами не сможете от них оторваться!» — сказал известный телеповар.

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