«Десерт к полднику»: Наталия Антонова показала, как испечь яблочный тарт

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» — Наталия Антонова — разместила на личной странице рецепт яблочного тарта с ореховым кремом.

Антонова использовала для приготовления следующие ингредиенты: половину чайной ложки ванилина, 250 граммов сливочного масла, 250 граммов пшеничной муки, 200 граммов сахара, щепотку соли, три чайных ложки цедры лимона, два яйца, чайную ложку сахарной пудры, пять яблок, 100 граммов миндальной крошки,

«Десерт к полднику в субботу! Яблочный тарт с франжипаном. Нежный, незабываемый вкус», — отметила Антонова.

Артистка смешала яйцо, муку, сливочное масло, цедру лайма, соль, сахар и ванилин. Тесто должно получиться негустым. Затем его нужно убрать в холодильник на 40 минут.

Пока тесто было в холодильнике, Антонова занялась франжипаном. Для этого актриса взяла сахар, миндальную крошку, муку, яйцо и масло. Все это Наталия взбила в блендере.

Затем Антонова достала из холодильника тесто. Противень застелила пергаментом и распределила по нему тесто. Сверху выложила франжипан. Нарезанные яблоки положила поверх ореховой массы.

Далее Наталия растопила сливочное масло, смешала с сахарной пудрой и этой смесью смазала яблоки. Тарт актриса поместила в разогретую до 180ºC духовку на 50-55 минут.

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