Баклажан плюс кабачок: Антонова поделилась рецептом вкусного рататуя из овощей с грядки

Эти сезонные продукты сейчас есть практически у всех в огороде.

Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом простенького, но аппетитного рататуя из кабачков и баклажанов, которым радует своих близких. В нем используются очень простые ингредиенты, но выглядит блюдо необычно.

Ингредиенты: 2 баклажана, 2 кабачка, 5-6 томатов, зубчик чеснока, травы прованские (по вкусу), оливковое масло. Соус: 2 красных болгарских перца, 1 луковица, 3 томата, 3 зубчика чеснока, 1 ст. ложка сахара. Соль, травы, специи – по вкусу.

Для соуса мелко нарезать перец, томаты без кожуры, луковицу, обжарить на масле. Убавить огонь и потушить 10 минут. В конце добавить мелко нарубленный чеснок, соль, сахар и специи. Состав взбить в блендере до однородности.

Баклажан замочить заранее в подсоленной воде на 20 минут. Нарезать вместе с кабачком и томатом на кружки.

На дно формы вылить соус, сверху разложить кружки кабачков, баклажанов и томатов, перемежая по очереди. В оливковое масло выдавить зубчик чеснока, добавить специи, размешать. Смазать этим составом овощи, закрыть фольгой. Поставить в разогретую духовку на 180 градусах. Готовить 30 минут под фольгой, а потом 35 минут без фольги. Готово!

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