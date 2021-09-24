Без сахара и уксуса: как вкусно замариновать помидоры в яблочном соке методом Машной

Этот рецепт долгое время просили поклонники актрисы, и она решилась его обнародовать.

На Яблочный Спас Екатерина Стриженова и Ольга Машная собрали хороший урожай яблок и рассказали своим поклонникам в Сети, что из фруктов они выдавят сок и замаринуют в нем помидоры. Эта закрутка получается, по словам актрис, очень аппетитной! В честь проб этой вкуснятины звезда фильма «Гардемарины, вперед!» даже устраивает домашний праздник «открытой вкусной банки».

После публикации этого поста в социальных сетях, пользователи буквально умоляли артисток поделиться этим рецептом, и Ольга Машная сделала это.

Итак, необходимо для начала простерилизовать банку, положить 3 слайса имбиря, перец горошком, немного кориандра, специи на свой вкус.

Заложить мытые помидоры, залить горячим яблочным соком (на 1 литр сока — 1 столовая ложка соли). Простерилизовать банку с томатами в течение 25-30 минут. Укутать одеялом на сутки.

Через 1,5 – 2 месяца банку можно открывать и пробовать помидоры. Естественно, что чем дольше они постоят, тем насыщеннее будет вкус. Особенно ядреными получаются такие заготовки из сока антоновки, но подойдут и другие сорта.

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