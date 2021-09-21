«Вкуснятина за 5 минут»: как сделать сырные палочки хрустящими снаружи и тягучими внутри по Емельяненко

Эта закуска получится точно такой, как делают в ресторанах и барах.

Редкого человека оставляет равнодушной вкусная барно-ресторанная закуска — сырные палочки в панировке. Их хрустящая корочка и тягучая внутренность разжигает аппетит. Как сделать ее в домашних условиях не хуже, чем в заведении, рассказал телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef.

«Вкуснятина за 5 минут», — сказал про свои сырные палочки шеф.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу, сыр гауда — 300–350 г, панировка, масло растительное, кинза — 1 небольшой пучок, чеснок — 1 зубчик, сметана — 2 ст. ложки, лайм — 1/4 шт.

В миску разбить 2 яйца, поперчить, посолить, размешать. Сыр нарезать крупными брусками, обмакнуть во взбитых яйцах, обвалять в панировке, обжарить в большом количестве растительного масла. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стек жир.

Нарезать кинзу, чеснок, выдавить сок лайма, смешать с парой ложек сметаны. Посолить, поперчить, размешать. Соус готов!

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