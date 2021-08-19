«Отмечаем Яблочный Спас»: Стриженова вместе со знаменитой подругой по-простому встретила праздник в саду

Екатерина Стриженова и Ольга Машная собрали фрукты и решили их законсервировать.

Екатерина Стриженова хоть и является звездой российского масштаба, вовсе не прочь заняться простым трудом и почувствовать обычные человеческие радости. Например, в саду возле своего коттеджа она любит собственноручно возиться с цветами, выращивать фрукты и овощи. А иногда ведущая приглашает составить ей компанию в этом друзей.

Часто в доме Стриженовых появляется звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная. Актриса вообще не ведет социальных сетей и в последнее время редко снимается в кино, поэтому для ее поклонников, которые не могут ходить на спектакли любимицы, блог Екатерины Стриженовой – едва ли не единственная возможность проследить за ее жизнью.

На сей раз две актрисы решили совместить приятное с полезным.

«Вот так мы с Ольгой встречаем Яблочный Спас», — написала Екатерина Стриженова в Instagram, где показала подругу-артистку собирающей в корзину яблоки.

Машная поведала подписчикам приятельницы, что любит консервировать помидоры в яблочном соке, а потом устраивать «праздник открытой вкусной банки». Ольга заливает соком помидоры и стерилизует овощи в банке. Екатерина в комментариях уточнила, что на 1 литр сока нужно брать 1 столовую ложку соли.

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