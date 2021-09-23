«Боже! Как вкусно!»: узнайте, как готовит Лазерсон мясо по-французски в виде пирога с рисом и лавашом, без картошки

Блюдо выглядит на столе очень нарядно, необычно, а в ход идут простые ингредиенты.

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он любит готовить мясо по-французски. Известный телеповар заметил, что это авторский рецепт: в виде пирога, без картошки, с рисом и лавашом.

Есть блюдо можно как горячим, так и холодным. Вместо обычного майонеза, шеф делает еще и соус бешамель, за счет чего пирог получается особенно вкусным и сочным. Соус простой, не стоит бояться. По словам Лазерсона, во Франции мясо по-французски делают именно с бешамелем.

Ингредиенты: вареный рис, лаваш, свинина, майонез, молоко, мука, масло сливочное, сыр, лук репчатый, помидоры.

Пропорции для бешамеля: 100 г масла, 100 г муки, 1 л молока.

Растопить масло на скороде, бросить муку, чуть обжарить, влить молоко и начать работать венчиком, пока не получится густой, сметаноподобный соус бешамель. Снять с плиты.

В вареный рис добавить тертый сыр (часть оставить), посолить, поперчить. Увлажнить небольшим количеством бешамеля.

Взять форму или сковородку со съемной ручкой, смазать кусочком масла дно и края. Тонкий лаваш разложить по форме, захватив края, уплотнить пальцами, отрезать по линии бортиков ножницами, разложить рис, утрамбовать чуть ложкой.

Мясо нарезать на тонкие ломтики, чуть отбить, разложить по рису, посолить, поперчить.

Нашинковать мелко лук, покрыть им мясо. Нарезать тонкими слайсами помидоры, разложить сверху лука, чуть присолить.

Остаток бешамеля смешать с майонезом, полить соусом блюдо и разгладить ложкой, сыром посыпать не сразу. Поставить в горячую духовку, нагретую до 150 градусов, пирог. Запекать минут 40, достать, посыпать сыром. Увеличить температуру и запекать до готовности.

Достать пирог из духовки, немного подождать, когда ингредиенты чуть затвердеют. Нарезать на треугольные ломтики от середины пирога.

«Боже, боже! Как вкусно! Все те, кого будете кормить, будут вам благодарны по гроб жизни!» — сказал Лазерсон, пробуя свое блюдо.

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