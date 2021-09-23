«Понравится всем, гарантирую!»: как Емельяненко готовит сочную закуску из кабачка и ветчины с сырной корочкой

Блюдо очень простое и из сезонных продуктов.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTubе «Шеф-повар Василий Емельяненко» дал рецепт сочной аппетитной закуски из кабачка.

«Это реально крутая закуска, которая понравится всем, я вам гарантирую! Блюдо очень простое, вкусное и нереально легкое», — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: кабачок, сыр, ветчина, томаты, сметана, укроп, чеснок, растительное масло, яйцо, мука.

Молодой кабачок нарезать кружочками. Яйцо взбить с перцем и солью. Кусочки кабачка обвалять в муке, потом в яйце и обжарить на растительном масле до корочки, внутри овощ должен остаться хрустящим, альденте.

Помидоры мелко нарезать. Ветчину нарезать ломтиками, потом соломкой.

Сделать соус. Нашинковать укроп, смешать со сметаной. Посолить, поперчить, добавить чеснок.

Сыр нарезать на ломтики шириной с кусочки кабачка. На каждый кусочек кабачка намазать сметанный соус, положить нарезанные томаты, сверху – ветчину, потом ломтик сыра. Разложить по противню, поставить минут на 10 в духовку, ближе к верхней стенке.

Получается очень аппетитная закуска с сырной корочкой, которая должна растечься по кабачкам.

«Недорого, из доступных ингредиентов, если украсить, это может стать праздничной закуской, а так — это ежедневная еда, которую можно приготовить на большую компанию», — прокомментировал Василий Емельяненко.

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