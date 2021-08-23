«За уши не оттащишь»: как готовит быструю закуску из баклажанов в уксусе Емельяненко

«Сегодня я вам покажу, как приготовить удивительно вкусный салат из баклажанов. Пикантный и ароматный салатик гарантированно зайдет всем по вкусу. Готовится очень просто, а на вкус — за уши не оттащишь», — рассказал известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: баклажан — 1 шт., перец чили — небольшой кусочек, кинза, чеснок — 2 зубчика, растительное масло, соевый соус, рисовый уксус, соль, перец, зелень.

Нарезать на кусочки баклажаны. Мелко нарубить острый перец, кинзу, чеснок, отправить в миску. Налить в миску растительное масло, соевый соус, немного рисового уксуса (или сок лайма) и тщательно все перемешать. В разогретую сковороду налить растительное масло и обжарить баклажаны. По вкусу добавить перец и соль.

Обжаренные баклажаны выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира, затем отправить в миску. Баклажаны полить приготовленной заправкой, размешать. Закуску выложить на тарелку, украсить зеленью, можно посыпать кунжутом.

Ранее мы писали, как закрутить баклажаны на зиму способом Емельяненко.

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