Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

«За уши не оттащишь»: как готовит быструю закуску из баклажанов в уксусе Емельяненко

В блюде используется чеснок, перец и зелень.

«За уши не оттащишь»: как готовит быструю закуску из баклажанов в уксусе Емельяненко
Василий Емельяненко. Фото: instagram.com/vasilytv/

«Сегодня я вам покажу, как приготовить удивительно вкусный салат из баклажанов. Пикантный и ароматный салатик гарантированно зайдет всем по вкусу. Готовится очень просто, а на вкус — за уши не оттащишь», — рассказал известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: баклажан — 1 шт., перец чили — небольшой кусочек, кинза, чеснок — 2 зубчика, растительное масло, соевый соус, рисовый уксус, соль, перец, зелень.

Нарезать на кусочки баклажаны. Мелко нарубить острый перец, кинзу, чеснок, отправить в миску. Налить в миску растительное масло, соевый соус, немного рисового уксуса (или сок лайма) и тщательно все перемешать. В разогретую сковороду налить растительное масло и обжарить баклажаны. По вкусу добавить перец и соль.

Обжаренные баклажаны выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира, затем отправить в миску. Баклажаны полить приготовленной заправкой, размешать. Закуску выложить на тарелку, украсить зеленью, можно посыпать кунжутом.

Ранее мы писали, как закрутить баклажаны на зиму способом Емельяненко.

Смотрите также

Тэги

баклажаныВасилий Емельяненковкусные рецептызакускиприготовление баклажанов