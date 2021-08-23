Закуска – пальчики оближешь: Емельяненко отрезал у лаваша верхушку и положил сочную начинку с зеленью и томатом

«У нас в меню — легендарная шакшука, блюдо, завоевавшее признание во всем мире. Но сегодня шакшуку мы немного дополним нотками армянской кухни. Блюдо получается ярким, красочным и безумно вкусным», — презентовал свою закуску телеповар Василий Емельяненко, известный по телепроекту «Мастер-шеф», на кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef. По сути, это аппетитная закуска на лаваше с яйцом и овощами.

Ингредиенты: лаваш, помидоры, колбаса или бекон, лук красный, болгарский перец, яйца, кинза или петрушка, зира (кумин), растительное масло, соль, перец.

В ступе измельчить зиру, нарезать небольшими кусочками болгарский перец и лук. Мелко нашинковать небольшой пучок кинзы или петрушки. В разогретую сковороду с растительным маслом насыпать измельченную зиру, добавить нарезанные овощи и бекон. Как только лук немного подрумянится добавить помидоры, перемешать и разбить яйца. По вкусу добавить перец и соль. Срезать верхнюю часть лепешки и аккуратно перенести на нее содержимое сковороды. Шакшуку посыпать зеленью, подать к столу.

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