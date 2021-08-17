«Секрет – в банке»: как удивить гостей копеечным салатом из капусты, рассказал Емельяненко

Василий Емельяненко, ставший известным после проекта «Мастер-шеф», недавно сделал для себя кулинарное открытие – попробовал копеечный салат из капусты с необычным ингредиентом, который редко используют в таких блюдах. Он был очень удивлен вкусу закуски и поспешил поделиться рецептом со своими подписчиками на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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«Готовлю этот салат из капусты два раза в день. Секрет вкуса – в банке», — сказал кулинар.

Банка оказалась не самой привычной, не с майонезом, сыром или маслом, а с икрой минтая. По словам Емельяненко обычно люди не понимают, что именно добавлено в салат, но практически все с удовольствием едят его и просят добавки.

«Очень простая вещь, которая открываем вам новый вкус!», — сказал шеф.

Соломкой нашинковать 150 граммов капусты. Пару свежих огурцов нарезать соломкой. Нашинковать пару стеблей зеленого лука, можно добавить укроп, кинзу или петрушку. Чуть посолить, сбрызнуть лимонным соком, размешать. Заправить оливковым маслом. И добавить главный ингредиент – пару чайных ложек икры минтая из банки.

«Для вас это будет открытием, что такой ингредиент делает простой салат из капусты и огурцов невероятно вкусным! Вы просто обязаны попробовать этот салат!» — сказал Василий Емельяненко.

Он заверил, что никакого рыбного вкуса в закуске не ощущается.

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