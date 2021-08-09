«Обалденная закуска»: Емельяненко консервирует баклажаны с мятой, чтобы сделать их особенно вкусными

«Ароматные баклажаны станут достойной закуской на любом праздничном или повседневном застолье. Обалденная закуска», — сказал про свои консервированные баклажаны под пластмассовой крышкой телеповар Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко». Кулинар заверил, что, приготовив их однажды, от них будет трудно отказаться в дальнейшем.

Ингредиенты: баклажаны обжаренные — 1200 г, чеснок — 10 зубчиков, лук красный — 2 шт., петрушка — 1 большой пучок, мята сушеная — 2 ч. ложки, уксус рисовый — 2 ч. ложки, сахар — 2 ч. ложки, соль — 2 ч. ложки, кориандр молотый — 4 щепотки, растительное масло.

Очищенные от кожицы баклажаны отправить на полчаса в холодную воду, затем разрезать вдоль на две половины. Баклажаны обжарить на растительном масле со всех сторон до полуготовности. Мелко нарезать петрушку и переложить в миску. К петрушке отправить сушеную мяту и пропущенные через пресс 10 зубчиков чеснока. Добавить по две чайные ложки соли, сахара и рисового уксуса. В миску налить небольшое количество растительного масла. Чесночно-зеленую смесь тщательно перемешать.

Выложить в миску 4 половинки обжаренных баклажанов и натереть их ароматной смесью. Процедуру повторить со всеми оставшимися баклажанами и оставить на 15 минут мариноваться. На противень с водой (необходимо для стерилизации) выложить стеклянные банки и не до конца наполнить их маринованными баклажанами. На растительном масле обжарить нарезанный крупными дольками красный лук и отправить в банку с баклажанами. Добавить в каждую банку по 2 щепотки молотого кориандра, по вкусу черного перца и наполнить банки растительным маслом.

Сверху накрыть банки металлическими крышками и отправить противень с баклажанами стерилизоваться в духовку, разогретую до 160 градусов. Как только содержимое банок начнет закипать, вытащить банки из духовки. Закрыть баклажаны стерилизованными пластиковыми крышками и крышками вниз поставить на полотенце. (Для стерилизации крышек достаточно предварительно обдать их крутым кипятком). Остывшие банки хранить в темном и прохладном месте.

Смотрите также