Ярилин день, Макушка лета: что нужно сделать 1 июля, чтобы весь год купаться в деньгах

1 июля в народном календаре отмечается интересный праздник, который по своей значимости может конкурировать с днем летнего солнцестоянием и Петра Солнцеворота. Он носит название Макушка лета, или Ярилин день.
Наши предки старались провести этот день в веселье, чтобы зарядиться благополучием на весь год. Что еще нужно делать, а чего лучше избегать 1 июля, узнала Teleprogramma.pro.
Как привлечь удачу в Ярилин день: обычаи и традиции
На Руси верили, что солнце в День Ярила светит ярче, чем обычно. И именно после этого дни начинают постепенно убывать. Этот праздник носил языческий характер и считался самым важным в году.
Кроме того, 1 июля считался мистическим днем, когда можно заглянуть в потайные уголки потустороннего. Существовал даже специальный обряд. Полагалось в полдень заплести в косу березовые ветки, а потом отправиться на берег реки и смотреть сквозь ветки на умерших или пропавших родственников.
В старину в Ярилин день люди косили сено и набивали им свои матрацы. Также устраивали ярмарки, игрища и ходили по гостям.
Вечером обычно разжигали большой костер, возле которого собирались большой компанией, водили хороводы, пили чай, плясали и до утра голосили песни.
Полагалось провести этот день как можно веселее, ведь считалось, что таким образом больше шансов, что следующий год пройдет удачно и подарит финансовое благополучие.
В Ярилин день незамужние девушки умывались утренней росой, чтобы стать еще красивее и привлекать много женихов. Слепые люди также следовали этому обычаю, потому что верили, что таким образом можно вернуть зрение.
Рыбаки с рассветом занимали места у водоемов с удочками. Они запасали большие садки, потому что в День Ярилы улов обещал быть богатым.
Травники собирали растения, обладающие в праздник сверхъестественной силой и способные вылечить даже тяжелые заболевания.
Все, что делалось в Ярилин день, было обречено на благополучие. Можно без сомнения отправляться в дорогу, совершать крупные сделки, покупать дорогие вещи, менять работу, налаживать отношения с близкими. Но чтобы дела шли еще удачнее, обязательно нужно было отведать каравай или любую выпечку круглой формы. Солнце примет такой дар и благоволит вашим начинаниям.
Рыбаки ждали этого дня, чтобы поймать крупную рыбу. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 1 июля
Строго запрещено проводить этот день в грусти и одиночестве — весь следующий год будет таким же одиноким.
Нельзя жаловаться на жизнь — проблем станет еще больше.
Нежелательно хвастаться чем-то — все это можно потерять в один миг.
Сплетничать, оскорблять кого-то тоже нельзя — все это вернется говорящему.
Не рекомендуется совершать необдуманные покупки — можно остаться нищим.
Жадничать тоже нельзя — Ярила может наказать.
Ссориться, скандалить и ругаться запрещено — весь год можно провести в конфликтах с другими.
Ни в коем случае нельзя давать обещания, которые не сможете выполнить — бог Солнца накажет за такое.
Ни в коем случае нельзя грустить 1 июля. Фото: freepik.com
Народные приметы
Ярилин день полон примет. Верить в них или нет — сейчас уже не столь важно, но наши предки обращали внимание на все мелочи, чтобы предсказать погоду на ближайшее время.
Заря золотого цвета с розовым оттенком предвещала хорошую погоду.
Утренний туман стелется — будет жарко.
Вечером появилась радуга — погода улучшится.
Паук занят плетением паутины — хорошая погода установится надолго.
По берегу водоема скачут лягушки — скоро дождь.
Именинники
Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: