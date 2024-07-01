Ярилин день, Макушка лета: что нужно сделать 1 июля, чтобы весь год купаться в деньгах

1 июля в народном календаре отмечается интересный праздник, который по своей значимости может конкурировать с днем летнего солнцестоянием и Петра Солнцеворота. Он носит название Макушка лета, или Ярилин день.

Наши предки старались провести этот день в веселье, чтобы зарядиться благополучием на весь год. Что еще нужно делать, а чего лучше избегать 1 июля, узнала Teleprogramma.pro.

Как привлечь удачу в Ярилин день: обычаи и традиции

На Руси верили, что солнце в День Ярила светит ярче, чем обычно. И именно после этого дни начинают постепенно убывать. Этот праздник носил языческий характер и считался самым важным в году.

Кроме того, 1 июля считался мистическим днем, когда можно заглянуть в потайные уголки потустороннего. Существовал даже специальный обряд. Полагалось в полдень заплести в косу березовые ветки, а потом отправиться на берег реки и смотреть сквозь ветки на умерших или пропавших родственников.

В старину в Ярилин день люди косили сено и набивали им свои матрацы. Также устраивали ярмарки, игрища и ходили по гостям.

Вечером обычно разжигали большой костер, возле которого собирались большой компанией, водили хороводы, пили чай, плясали и до утра голосили песни.

Полагалось провести этот день как можно веселее, ведь считалось, что таким образом больше шансов, что следующий год пройдет удачно и подарит финансовое благополучие.

В Ярилин день незамужние девушки умывались утренней росой, чтобы стать еще красивее и привлекать много женихов. Слепые люди также следовали этому обычаю, потому что верили, что таким образом можно вернуть зрение.

Рыбаки с рассветом занимали места у водоемов с удочками. Они запасали большие садки, потому что в День Ярилы улов обещал быть богатым.

Травники собирали растения, обладающие в праздник сверхъестественной силой и способные вылечить даже тяжелые заболевания.

Все, что делалось в Ярилин день, было обречено на благополучие. Можно без сомнения отправляться в дорогу, совершать крупные сделки, покупать дорогие вещи, менять работу, налаживать отношения с близкими. Но чтобы дела шли еще удачнее, обязательно нужно было отведать каравай или любую выпечку круглой формы. Солнце примет такой дар и благоволит вашим начинаниям.