Как сохранить матрас чистым и в первоначальной форме: правила для долгих лет службы

В современном мире, где технологии и инновации проникают во все сферы жизни, важно уметь правильно ухаживать за вещами, которые нас окружают. Одной из таких вещей является матрас — неотъемлемая часть нашей спальни и, следовательно, хорошего самочувствия. Как же правильно ухаживать за матрасом, чтобы он прослужил долгие годы?

Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук , поделилась своими советами с сайтом Teleprogramma.pro.

Прежде всего, уверена специалист, нужно обязательно озаботиться приобретением хорошего наматрасника, который можно стирать.

«Это не только поможет сохранить матрас в чистоте, но и защитит его от пятен и пылевых клещей», — заметила Анастасия Савчук.

Стирка наматрасника также поможет избежать частой химчистки и необходимости проветривать матрас. Это не только сэкономит время и деньги, но и обеспечит гигиену спального места.

Что касается переворачивания матраса, то современные качественные матрасы с независимыми пружинными блоками не требуют этого. Однако если вы все же решите переворачивать матрас, то это дополнительно поможет избежать продавленных мест.

Пружинные матрасы требуют особого ухода. Например, если поставить его на бок, то он может потерять форму. Также важно не допускать промокания матраса, так как это может привести к появлению плесени и других проблем.

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Следуя простым советам, вы сможете сохранить свой матрас в отличном состоянии на долгие годы.

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