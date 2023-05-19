Самые исполнительные знаки зодиака – костьми лягут, но выполнят обещания

Если эти личности вам что-то пообещали, то они расшибутся в лепешку, но выполнят свое обещание.

Кто из знаков самый исполнительный? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Лев

Лев слишком высокого мнения о себе, чтобы отлынивать от выполнения данных ранее обещаний.

Он никогда не пойдет вразрез со своим интересами. В таком случае Лев выполнит обещание формально.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Стрелец

Стрельцы не любят давать обещания, но если вы заручились выполнением просьбы у Стрельца, то не сомневайтесь, что он ее выполнит.

В случае с этим знаком зодиака непонятно только – когда.