Самые исполнительные знаки зодиака – костьми лягут, но выполнят обещания

Если эти личности вам что-то пообещали, то они расшибутся в лепешку, но выполнят свое обещание.
Кто из знаков самый исполнительный? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Лев
Лев слишком высокого мнения о себе, чтобы отлынивать от выполнения данных ранее обещаний.
Он никогда не пойдет вразрез со своим интересами. В таком случае Лев выполнит обещание формально.
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Стрелец
Стрельцы не любят давать обещания, но если вы заручились выполнением просьбы у Стрельца, то не сомневайтесь, что он ее выполнит.
В случае с этим знаком зодиака непонятно только – когда.
Козерог
Если Козерог вам что-то пообещал, то на него можно положиться в любой ситуации. Поверьте, Козерог костьми ляжет, чтобы выполнить обещание - даже если обстоятельства изменились и придется чем-то жертвовать в ущерб личном интересам, и даже если вам уже не нужно исполнение просьбы.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.