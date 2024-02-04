Необычные секреты красоты от голливудских звезд

А еще - особые секреты красоты, позволяющие сохранять молодость и свежесть до преклонных лет. «Телепрограмма» изучила несколько необычных личных секретов* голливудских знаменитостей, позволяющих (или позволявших) им оставаться неотразимыми.
Николь Кидман
Фото: Global Look Press
Обладательница «Оскара» всегда гордилась своими густыми рыжими волосами. Помогают сохранять которые... сок и шампанское. Увы, не в виде коктейля.
- Если у вас волосы красного оттенка, обязательно попробуйте клюквенный сок, - рекомендует артистка. - А если промоете светлые волосы шампанским, добьетесь потрясающего эффекта.
Элизабет Тейлор
Фото: Global Look Press
Королева Голливуда 50 - 70-х обладала фарфоровой кожей, что всегда считалось признаком аристократизма, но имела при этом мягкий пушок на лице. И, конечно, всю жизнь маскировала это, особенно перед тем, как надо было наносить грим. Как? Попросту сбривала его, тем самым обновляя липидный слой на лице.
Теперь эта процедура научно называется дермапланинг. Пушковые волосы и верхний ороговевший слой кожи удаляют - не обычной бритвой, а специальным станком. Если держать его под определенным углом, он соскабливает тонкий слой кожи, и лицо становится гладким, сияющим, обновленным.
Брижит Бардо
Фото: Global Look Press
Бесподобная француженка в золотые годы славилась не только идеальной фигурой, но и густой шевелюрой. Оказывается, и у игривых кудрей актрисы тоже есть секрет. Безо всякой химзавивки Брижит, как признавалась сама, «питала» и смачивала волосы... слюной, после чего забирала их в хвост и давала высохнуть. Кончики прядей высыхали и завивались естественным образом.
Джулианна Хаф
Фото: Global Look Press
Звезда картин «Бурлеск», «Тихая гавань» и «Дедушка легкого поведения» славится канонической голливудской улыбкой. Ее секрет весьма необычен. Актриса придумала использовать порошок куркумы (перемолотое растение из семейства имбирных) не по назначению - не внутрь, а как зубной. Несмотря на желтый цвет, куркума, по мнению артистки, отлично отбеливает зубы, не говоря уже о сопутствующем антибактериальном эффекте.
Скарлетт Йоханссон
Фото: Global Look Press
Одна из самых высокооплачиваемых актрис мира может позволить себе любую косметику, но уверяет, что с акне и прочими проблемами кожи лучше всего справляется... обычный яблочный уксус за два бакса. Многофункциональное средство можно и в пельмени добавить, и на воспаленное лицо нанести.
- Конечно, уксус обладает не самым приятным запахом, но зато он действенен! - полагает Йоханссон.
*Материал носит ознакомительный характер - приведенные лайфхаки не стоит принимать за безусловные, научно эффективные и протестированные рекомендации от специалистов по косметологии и трихологии.