Необычные секреты красоты от голливудских звезд

Королева Голливуда 50 - 70-х обладала фарфоровой кожей, что всегда считалось признаком аристократизма, но имела при этом мягкий пушок на лице. И, конечно, всю жизнь маскировала это, особенно перед тем, как надо было наносить грим. Как? Попросту сбривала его, тем самым обновляя липидный слой на лице.

Теперь эта процедура научно называется дермапланинг. Пушковые волосы и верхний ороговевший слой кожи удаляют - не обычной бритвой, а специальным станком. Если держать его под определенным углом, он соскабливает тонкий слой кожи, и лицо становится гладким, сияющим, обновленным.

Брижит Бардо