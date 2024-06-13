В Удмуртии рыбак поймал сома на 76 килограммов

Сом. Фото Global Look Press

Длина рыбины оказалась больше роста самого мужчины.

Гигантского сома весом 76 килограммов удалось поймать рыбаку на Каме. Длина рыбины превышает рост самого счастливчика из Удмуртии.

Интернет-пользователи сразу стали обсуждать такой небывалый улов. Многие усомнились в том, что такой экземпляр можно поймать на удилище.

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Бывалые рыбаки указали на то, что сома не доставали из воды во время традиционной рыбалки, а подстрелили на подводной охоте. Об этом, по мнению скептиков, свидетельствует облачение рыбака, похожее на гидрокостюм.

Некоторые предположили, что после фотосессии сом был выпущен на волю. Сам рыбак о судьбе громадной рыбины не рассказал, пишет udm-info.ru.

Ранее рассказывалось о том, что безработным россиянам предлагают читать стихи крабам за 300 тысяч рублей в месяц.

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