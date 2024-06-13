В Удмуртии рыбак поймал сома на 76 килограммов

Гигантского сома весом 76 килограммов удалось поймать рыбаку на Каме. Длина рыбины превышает рост самого счастливчика из Удмуртии.

Интернет-пользователи сразу стали обсуждать такой небывалый улов. Многие усомнились в том, что такой экземпляр можно поймать на удилище.

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Бывалые рыбаки указали на то, что сома не доставали из воды во время традиционной рыбалки, а подстрелили на подводной охоте. Об этом, по мнению скептиков, свидетельствует облачение рыбака, похожее на гидрокостюм.

Некоторые предположили, что после фотосессии сом был выпущен на волю. Сам рыбак о судьбе громадной рыбины не рассказал, пишет udm-info.ru.

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