«У нас такое общество. Я не виноват»: Киркоров пояснил свой эпатаж с Давой на Премии Муз-ТВ

Эпатажное появление Филиппа Киркорова и Давы на Премии Муз-ТВ, когда артисты оделись в белый и черный костюмы и вышли перед камерами в сопровождении обнаженных мужчин, вызвало много шума в прессе и скандал с продюсером Лободы Нателлой Крапивиной. Ожидал ли король российской эстрады, что его перфоманс будет иметь такие последствия? А может, он специально хотел позлить публику, чтобы стать самым ярким артистом на премии? На эти вопросы Филипп Бедросович дал ответ в новом интервью.

«Я не проявляю талант эпатажности. Я так и живу! Не планирую никогда свои поступки, слова, выходы, тексты. Выхожу, с кем дружу, кого уважаю или люблю, — цитирует артиста Teleprogramma.pro. — Я хожу туда, где мне хорошо. А если это вызывает такой ажиотаж, порой нездоровый, то это у нас такое общество. Я не виноват. Главное, чтобы у людей в результате появлялась позитивная энергия».

Что касается Крапивиной, которая после этого скандала ушла из команды Лободы и вообще из шоу-бизнеса, то Киркоров отметил, что он никогда ни на кого первым не нападает, но и задевать свое творчество и свою семью никому позволять не собирается. Певец заявил, что готов «порвать» тех, кто тронет его или его семью. Вот так-то!

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