«У нас дуэт в жизни и на сцене»: Киркоров рассказал, что его на самом деле связывает с Манукяном

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян появились на Премии Муз-ТВ вдвоем, под ручку. Артисты приехали на мероприятие в кабриолете, украшенном на свадебный лад цветами. Они почти весь вечер находились в окружении мускулистых красавцев.

Интересно, что Киркоров появился перед публикой в белоснежном костюме. На Манукяне был черный костюм, а также белая рубашка с бабочкой. Звезды не отходили друг от друга ни на минуту.

«Жизнь – любовь. У нас все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене». Филипп Киркоров

Также Киркоров заявил, что на Пасху он вместе с бывшим возлюбленным телеведущей Ольги Бузовой посетил церковь. Певец заметил, что им сложно вместе выходить в свет. Люди сразу обо всем забывают и начинают их фотографировать. По словам Киркорова, скоро они вместе с Давой отправятся отдыхать в одну из жарких стран, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Давид Манукян несколько месяцев назад со скандалом расстался с певицей Ольгой Бузовой. Звезда обвинила бывшего возлюбленного в постоянных изменах.

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