«Ушла от Лободы, чтобы отвести удар»: конфликт Киркорова и Крапивиной набирает обороты

Премия Муз-ТВ вместо главного культурного события рискует обернуться главным скандалом года. Сначала на сцене устроил шоу Моргенштерн, в странном костюме полумальчика-полудевочки на шоу появился тиктокер Даня Милохин, а блогер Игорь Синяк и вовсе предстал в платье в пол.

Шокировать честную компанию решил и король российской эстрады. Филипп Киркоров явился на церемонию в свадебном кабриолете. Сам артист был в белоснежном фраке, а роль жениха досталась экс-возлюбленному Ольги Бузовой — Давиду Манукяну.

Парочка прохаживалась под руку в сопровождении полуголых подкаченных мужчин. Вишенкой на торте стало заявление Киркорова, что у них с Давой «дуэт на сцене и по жизни».

В итоге вопросы к главному музыкальному событию возникли даже у Роскомнадзора. По мнению ведомства, Премия Муз-ТВ может тянуть на пропаганду ЛГБТ.

Первой не выдержала продюсер Светланы Лободы — Нателла Крапивина в своем телеграм-канале выступила со смелым сообщением.

«Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов, а Лобода — «самый крутой артист, показавший номер, до которого всему шоу-бизнесу еще как Роскосмосу до Илона Маска», — резко высказалась Крапивина.

На этом продюсер решила не останавливаться. После — она злостно пошутила про шашлыки.

И понеслось…

Стерпеть такое оскорбление Киркоров не мог, он записал видеообращение к обидчице и Светлане Лободе, полное эмоциональных эпитетов.

«Лунатики, кто вы все такие и откуда взялись?! — ответил Филипп на нападки Крапивиной. — Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности…» — возмутился артист.

Он не только пресек все оскорбления в свой адрес, но и обвинил Лободу в плагиате. По его мнению, номер певицы на Премии Муз-ТВ сильно похож на шоу заморской звезды Бейонсе в 2017 году.

«Может, к счастью, многим артистам далеко до вас. Потому что воровать номера других артистов и плагиатить… Девочки, где вы учились, я преподавал…. Вас смущает, что на поворотах вас обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал от команды, которые представляют «прогрессивную» артистку. Ух, как вам всем аукнется», — пригрозил артист.

В синем углу ринга..

Подобные конфликты никогда не проходят незамеченными. По традиции, представители шоу-бизнеса поспешили вмешаться в ситуацию со своими комментариями.

За Филиппа Киркорова выступили Джиган, Анна Седокова, Яна Рудковская, Анна Нетребко, Дава и Ксения Собчак. Все они написали слова поддержки артисту в соцсетях.

«Любимый, надеюсь через 5 лет Нателла снимет про тебя фильм», — написала Яна Рудковская.

Анна Седокова ограничилась разбитыми сердечками, а оперная дива Анна Нетребко согласилась, что в продюсерше слишком много злости.

В красном углу ринга…

Позицию Крапивиной в этом конфликте разделили Эвелина Бледанс, Эмин Агаларов, Наташа Королева, писатель Сергей Минаев и снова Ксения Собчак. Она еще не определила, в чьих словах больше правды.

«Нателла, ты мой герой! Я тебя очень сильно люблю и уважаю», — написала Собчак.

Аналогичный комментарий оставила Наташа Королева, а Бледанс призналась, что не может поверить в реальность происходящего.

Слова поддержки прозвучали от Екатерины Гордон. Адвокат отметила, что позиция Крапивиной достойна уважения, а вот киркоров зачитал свой текст по листку.

«На мой взгляд, Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур, в котором дышать не хочется и не можется. Лобода была отменным, стильным проектом, сделанным тобой. И я не сомневаюсь, что ты будешь только выше и круче. P.S.: приглашаю на шашлыки», — написала Екатерина.

Вместо рефери

Продюсер Иосиф Пригожин верен, что этот конфликт сдернул маски с людей. Лично у него много претензий к Нателле Крапивиной. Продюсер обвиняет коллегу в том, что «ведет себя по беспределу»: в последний момент меняет райдеры, не перезванивает и не считается с мнением окружающих.

«Нателла часто по-хамски ведет себя по отношению к другим людям… И теперь Филипп поставил ее на место. Он достойно ответил. И дело тут вовсе не гендере, не в предрассудках — это банальное человеческое хамство», — прокомментировал Пригожин kp.ru.

В свою очередь, Эвелина Бледанс, которая в дружеских отношения с каждой из сторон, предположила, что на вершине только часть айсберга.

«Я обычно не лезу в такие дела. Но так как подписана и на Нателлу, и на Филиппа, то была удивлена, увидев выпады в адрес друг друга. Такого злого Филиппа я не видела никогда. В жизни он один из самых миролюбивых людей. Но этот человек никогда не допустит, чтобы его и его друзей оскорбляли, особенно те, у кого рыльце в пушку», — рассказала Teleprogramma.pro актриса.

Она допускает, что у истории будет новый виток и вряд ли стороны ограничатся обменом колкостей.

«У меня ощущение, что Нателла ушла от Лободы, чтобы от отвести от артистки удар. Мы знаем много примеров, когда исполнителю завинчивали гайки и публика просто забывала о нем. Нателла, как сильный продюсер, наверняка тоже это знает. А теперь она официально не будет иметь отношение к Светлане. Но, мне кажется, что косвенно Нателла продолжит заниматься делами Лободы», — заключила Эвелина Бледанс.

Сама Крапивина пока не комментирует ситуацию, но с шоу-бизнесом она решила завязать.

Кстати, о планах расстаться со звездой Нателла заявляла еще в феврале 2021 года. На премьере фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» в Москве продюсер призналась, что мечтает трудиться в иной сфере, где пригодятся ее опыт и знания.

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