Одиннадцать лет дружбы вмиг забыты: Лобода и Крапивина отписались друг от друга в Instagram

Певица Светлана Лобода и ее теперь уже бывший продюсер Нателла Крапивина отписались друг от друга в Instagram. Одиннадцать лет дружбы, на протяжении которых они сотрудничали, оказались вмиг забыты.

Отметим, что конфликт у звезд случился вскоре после скандальной премии «Муз-ТВ». На мероприятии музыкант Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян предстали в образах жениха и невесты. Нателла Крапивина после написала, что не может смотреть на этот «цирк уродов». Она заметила, что таких как Манукян на Кавказе раньше разделывали на шашлыки за подобные действия.

В ответ Филипп Киркоров записал гневное видео в адрес продюсера. Он напомнил ей, что не потерпит подобные слова в адрес своих близких и себя лично.

Чуть позже Нателла Крапивина объявила о прекращении сотрудничества со Светланой Лободой. Она ушла из шоу-бизнеса. Судя по всему, исполнительница в этом споре встала на сторону поп-короля отечественной эстрады.

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