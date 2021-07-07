Филипп Киркоров: «Не могу отдохнуть на море, как хочу — в шортиках, с пузиком…»

54-летний Филипп Киркоров на музыкальный фестиваль «Жара» пришел не один — компанию ему составили отец и дети. Поп-король пребывал в прекрасном расположении духа, поэтому охотно отвечал на вопросы журналистов, в их числе был и корреспондент журнала «Телепрограмма». Речь зашла о недавних громких историях, связанных со звездой.

«Худею очень быстро»

В июне Филипп Киркоров отдыхал с друзьями в ОАЭ. На фешенебельном пляже его исподтишка засняла соотечественница — видео разлетелось по сообществам в соцсетях, где обсуждают звезд. Пикантность ситуации в том, что за пару часов до этого Филипп в своем Инстаграме выложил фото с этого же пляжа, но предварительно отфотошопив фигуру (сравните два кадра). Киркоров отрицать факт подмены не стал.

— Филипп, вы расстроились, когда эти кадры попали в сеть?

— А что, Дженнифер Лопес, Леонардо ДиКаприо не снимали на пляже? Мы на отдыхе не артисты — мы люди, такие же, как и все. Имеем право расслабиться, поесть, выйти из формы — для того, чтобы потом в эту форму войти. Если люди позволяют себе исподтишка что-то сделать, то пусть это остается на их совести. В комментариях под этими видео люди осуждают тех, кто это сделал. Из-за таких ситуаций не могу себе позволить отдохнуть на море так, как я хочу — в шортиках, с пузиком…

— Голышом?

— Голышом?! Не страдаю нудизмом. Я за шортики! Не могу себе позволить отдыхать там, где много людей, один раз вылез — и вот, получил урок. Поэтому уеду скоро с семьей в Грецию, где у меня прекрасная вилла. Остров маленький, на который я люблю приезжать и чувствую себя прекрасно. Там интеллигентнейшая публика, туда приезжают мои друзья. Многих коллег заманил на остров к себе.

— Как вы считаете, сейчас у вас есть лишние килограммы?

— Уже нет! Я очень быстро поправляюсь — могу за неделю набрать 10 кг. И так же быстро худею. Сколько дней назад я был на пляже? Две недели прошло — смотрите, уже все в порядке. Просто в 6 вечера я закрываю рот, ну и интервальная диета (это когда 8 часов ешь, а потом на 16 часов перерыв в приеме пищи. — Авт.).

«Моргенштерн мне нравится»

Филипп пришел на открытие «Жары» с 89-летним папой Бедросом Киркоровым, 9-летним сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, которой осенью исполнится 10 лет. Наследники поп-короля рассказали, что получают в школе только хорошие оценки, а стать артистами, как папа, не хотят. Алла-Виктория думает о профессии архитектора, Мартин мечтает стать футболистом.

Дети у Филиппа милые, трогательные и послушные — терпеливо ждали,

пока он больше часа разговаривал с журналистами.

— Что подарили детям на окончание школы?

— Учимся еще, до конца июня (наследники поп-короля посещают элитную частную школу, где каникулы начинаются в июле. — Авт.). Но дети прекрасно знают, что папа еще ни разу домой с пустыми руками не вернулся — когда есть повод, всегда подарки. Вот отпразднуем 29 июня день рождения Мартина, а потом улетим на море. А там у них раздолье!

— Как отметили недавний день рождения папы? Ходили слухи, что Бедрос Киркоров попал в больницу…

— Папа в это время действительно был в больнице — сердечко пошаливало. Сейчас все нормально, он готовится ко дню рождения Мартина. Надеюсь, что все у нас будет хорошо и на следующий год мы отметим 90-летие.

— Кого из российских молодых исполнителей вы слушаете?

— Молодых исполнителей сейчас много, об этом лучше спросим у ребят. Алла-Виктория, Мартин, кто вам нравится из молодых исполнителей? Так^ Алла-Виктория озвучила: «Дава, Даня Милохин, Моргенштерн, Слава Марлоу».

— Как вы относитесь к тому, что у Моргенштерна в текстах есть ненормативная лексика?

— Есть версии без ненормативной лексики — их и показывают на ТВ. Есть на YouTube кнопочка «до 16 лет». А все, кто старше, и так эту лексику слышат.

— А вам самому Моргенштерн нравится? Хотели бы с ним записать дуэт?

— Нравится! Но я никогда не стремился ни с кем записывать дуэты. Это же дело желания, зова сердца. Вот с Николаем Басковым у нас есть дуэт «Ибица» — это все произошло по взаимному желанию. Был у нас дуэт с Давой — он предложил классный материал, мы записали песню. С Тимати мы посчитали, что мировая у нас должна быть музыкальная. Все само собой происходит, никогда не планирую с кем-то записать дуэт. Вот сейчас с Maruv у нас сложился классный тандем.

— Молодежь наступает на пятки именитым артистам?

— Я так не считаю. К примеру, проходит премия «Грэмми», появляются новые имена, но все равно существуют такие же популярные Шер, Мадонна. У каждого есть свое место под солнцем. Я не чувствую, что кто-то мне наступает на пятки — я столько сделал за 35 лет! Я желаю, чтобы молодежь, подпиталась этой базой и кайфовала от того, что делает, а не гонялась за кем-то или не следила с опаской, что кто-то им наступает на пятки. У меня есть свое место, и я чувствую себя прекрасно. Мне никто не мешает.

«За семью и за себя порву в клочья»

В июне на премии Муз-ТВ Филипп Киркоров и Давид Манукян выступили с дуэтной песней «Ролекс» и эпатировали публику совместным выходом на красную дорожку. По этому поводу жестко высказалась создательница программы «Орел и решка» и продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она давно нелестно отзывалась о творчестве Давида, а в этот раз досталось и Филиппу. Киркоров ответил не менее жестко, после чего Крапивина перестала быть продюсером Лободы и ушла из шоу-бизнеса. Будет ли продолжение у этого раунда?

— Не решились подать в суд на Нателлу Крапивину за оскорбления?

— А кто это?! Я никогда никого не трогаю первым. А если людям не дает покоя моя жизнь, моя дружба с кем-то… Если меня или мою семью затронут, то я порву в клочья за себя, за семью, за честь. Никому не позволю что-то сказать, сделать против моей семьи, моего творчества. В этом Филипп Киркоров.

— Вы ожидали, что будет такой шум после вашего выхода с Давой?

— Я не проявляю талант эпатажности. Я так и живу! Не планирую никогда свои поступки, слова, выходы, тексты. Выхожу, с кем дружу, кого уважаю или люблю. Вот, пожалуйста, сегодня на «Жаре» — это моя семья. Я хожу туда, где мне хорошо. А если это вызывает такой ажиотаж — порой нездоровый, то это у нас такое общество. Я не виноват. Главное, чтобы у людей в результате появлялась позитивная энергия.

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