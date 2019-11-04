Все ради денег и славы: самые меркантильные знаки зодиака

Отечественный шоу-бизнес в последнее время славится союзами, в искренний характер которых мало кто не верит. Так было с Виталиной Цымбалюк-Романовской и Арменом Джигарханяном, повторение этой же истории простые россияне видят сейчас в отношениях Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше него на 43 года.

Даже Дарью Клюкину, недавно вышедшую замуж за крупного медиаменеджера, народная молва записала в список меркантильных особ. Так это или нет — нам не узнать, однако таролог Марианна Абравитова считает, что определить людей, способных пойти на обман, мошенничество и любую подлость ради счастливой и богатой жизни, можно по знаку Зодиака. О том, какие это знаки, ведунья рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Хоть это и спокойный прагматичный знак, зачастую Козероги проявляют меркантильные стороны своего характера. Это выражается в некоторой скупости и расчетливости. Даже в семейных отношениях у Козерогов особенное отношение к деньгам. Они четко делят семейный бюджет и ведут серьезный контроль за распределением финансов. Козероги стремятся к богатой жизни, любят похвастаться дорогими вещами перед окружающими, Козерогу важно, чтобы остальные считали его возвышенным. Представители этого знака ни за что не простят себе, если упустят возможность легкого заработка, они вполне могут достигать своих целей нечестными путями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы обожают похвалу в свой адрес, любая их деятельность должна восхваляться окружающими, они могут начать развиваться в любой сфере только ради признания. При этом, даже имея существенный достаток, этот знак никому не позволит растрачивать бюджет совместно. Среди представителей знака часто можно встретить как альфонсов и содержанок, так и серьезных мошенников. Тельцы втираются в доверие, они хорошие манипуляторы. Стремясь к славе и богатству, Тельцы метят в актеры и певцы, но их таланта бывает недостаточно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В рассудительной Деве не перестают бороться ангелы и демоны. Девы привыкли обращать внимание на реакцию окружающих, стараясь быть хорошими для всех. Близких людей они воспринимают как собственную семью и ни за что не поступят с ними плохо. Дева — талантливый знак, зачастую они обладают привлекательной внешностью и различными талантами, что позволяет им втираться в доверие. Но как только у Девы все идет в гору – она готова на все, чтобы добиться еще большего успеха. Если никто не узнает, Дева способна украсть, обмануть и мораль для нее резко отойдет на второй план.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам абсолютно наплевать, что о них подумают. Им нет дела даже до мнения близких людей. Моральные принципы для Скорпиона – дело субъективное. На пути к цели (а цели у родившихся под знаком Скорпион могут быть абсолютно разными) они готовы на все. В карьере Скорпионы буквально идут по головам, в любовных отношениях так же придерживаются позиции «все средства хороши».