74-летний Петросян продемонстрировал физическую форму в зале

После расставания со Степаненко и нового романа с Татьяной Брухуновой юмориста не узнать. Евгений Ваганович, кажется, и сам помолодел рядом с молодой возлюбленной. Он перешел на правильное питание, старается больше отдыхать, а тут еще и в спортзал на тренировку записался.

На днях Петросян в очередной раз доказал всем, что он в отличной физической форме.

Артист позанимался на кардиотренажерах, сделал несколько заходов на мышцы внутренней части бедра и, наконец, подумал и о руках. В итоге, получилась комплексная полноценная тренировка.

«Старость меня дома не застанет», — посмеялся он.

Впрочем, дома-то Евгений Ваганович практически и не бывает. А много путешествует, выбирается в театр и даже на светские премьеры. Их, говорят, больше любит помощница артиста Татьяна Брухунова, а народный артист не в силах ей отказать.