В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

4 октября Дарья Клюкина и ее муж топ-менеджер «Газпром-Медиа» Владимир Чопов сыграли свадьбу в Италии у озера Комо. Еще за некоторое время до этого пара официально зарегистрировала брак в одном из московских ЗАГСов. Однако торжественную часть молодожены решили провести позже на романтической вилле Balbiano.

Еще за несколько часов до церемонии звезда шоу «Холостяк» выкладывала фотографии подготовки и снимки в подвенечном платье. Так, она показала себя с патчами для глаз. А уже к вечеру невеста выложила видео с торжественной церемонии. В ролике она выходит из зала проведения церемонии под аплодисменты и игру оркестра. Видео Дарья сопроводила словами «Уже жена».

Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская. Продюсер также выложила в своем Instagram видео и фото церемонии, написав: «Она сказала «Да». Дашенька, Володя , будьте счастливы! У вас такая красивая история любви».