ЗВЕЗДЫ

В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

Девушка выложила ролик торжественного выхода вместе с новоиспеченным мужем.

В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Дарья Клюкина. Фото: instagram.com/klyukina_d

4 октября Дарья Клюкина и ее муж топ-менеджер «Газпром-Медиа» Владимир Чопов сыграли свадьбу в Италии у озера Комо. Еще за некоторое время до этого пара официально зарегистрировала брак в одном из московских ЗАГСов. Однако торжественную часть молодожены решили провести позже на романтической вилле Balbiano. 

Еще за несколько часов до церемонии звезда шоу «Холостяк» выкладывала фотографии подготовки и снимки в подвенечном платье. Так, она показала себя с патчами для глаз. А уже к вечеру невеста выложила видео с торжественной церемонии. В ролике она выходит из зала проведения церемонии под аплодисменты и игру оркестра. Видео Дарья сопроводила словами «Уже жена». 

Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская. Продюсер также выложила в своем Instagram видео и фото церемонии, написав: «Она сказала «Да».  Дашенька, Володя , будьте счастливы! У вас такая красивая история любви». 

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«Холостяк»Владимир ЧоповДарья КлюкинаДима БиланЗвездная свадьбаИталияНиколай БасковЯна Рудквоская
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В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
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