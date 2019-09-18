Степан Джигарханян назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»

Степан Джигарханян, пасынок знаменитого Армена Джигарханяна, после сегодняшнего выпуска программы «Пусть говорят» наконец-то прервал молчание и начал высказываться по поводу воссоединения его близких — мамы Татьяны Власовой и Армена Борисовича, которого он считает отцом.

«То, что созидалось строилось, цементировалось полвека, не разрушить мимоходом, походя за пару лет. Тем более, человеком случайным», — написал Степан под фотографией родителей в Instagram, намекнув на Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Напомним, в 2015 году Армен Джигарханян развелся с Власовой, с которой прожил вместе 50 лет и вскоре женился на молодой сотруднице своего театра. Между тем, уже через два года этот брак развалился — артист заявлял, что Виталина причинила ему много боли и обворовала его. По данным ряда СМИ, за то время, что девушка занимала пост директора Московского драматического театра, за границу в офшоры было выведено порядка 80 миллионов рублей.

Лишь теперь жизнь Джигарханяна начала вновь налаживаться. 15 сентября стало известно, что к нему из Америки прилетела бывшая супруга Татьяна Сергеевна, они воссоединились и собираются «стареть вместе».