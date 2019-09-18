Звездные истории

Степан Джигарханян назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»

Пасынок знаменитого актера и театрального режиссера радуется воссоединению матери с Арменом Борисовичем.

Степан Джигарханян назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»
Армен Джигарханян. Фото: КП

Степан Джигарханян, пасынок знаменитого Армена Джигарханяна, после сегодняшнего выпуска программы «Пусть говорят» наконец-то прервал молчание и начал высказываться по поводу воссоединения его близких — мамы Татьяны Власовой и Армена Борисовича, которого он считает отцом.

«То, что созидалось строилось, цементировалось полвека, не разрушить мимоходом, походя за пару лет. Тем более, человеком случайным», — написал Степан под фотографией родителей в Instagram, намекнув на Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Напомним, в 2015 году Армен Джигарханян развелся с Власовой, с которой прожил вместе 50 лет и вскоре женился на молодой сотруднице своего театра. Между тем, уже через два года этот брак развалился — артист заявлял, что Виталина причинила ему много боли и обворовала его. По данным ряда СМИ, за то время, что девушка занимала пост директора Московского драматического театра, за границу в офшоры было выведено порядка 80 миллионов рублей.

Лишь теперь жизнь Джигарханяна начала вновь налаживаться. 15 сентября стало известно, что к нему из Америки прилетела бывшая супруга Татьяна Сергеевна, они воссоединились и собираются «стареть вместе».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяСтепан ДжигарханянТатьяна Власова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Степан Джигарханян назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»
Интересно?
Поделись с друзьями: