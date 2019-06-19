«Я не собиралась разводиться»: Цымбалюк-Романовская вспомнила о браке с Джигарханяном

Пианистка призналась, что не хотела пиариться на разводе с известным актером. Она ценит его талант, но не может простить предательство.

Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно рассказала о своих отношениях с Арменом Джигарханяном. Во время интервью Youtube-шоу «ПРЕЛЬские тезисы» пианистка вспомнила, что без памяти любила актера, поэтому не думала о разрыве.

«Я не собиралась разводиться. Я собиралась с ним остаться до конца. У меня не было планов, что у меня будет какая-то другая жизнь», — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

После расставания пианистка думала, что никогда не сможет полюбить другого. Однако Прохор Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую. Тем не менее, после развода она перестала доверять мужчинам. Пианистка рассчитывает только на себя.

«Я поняла, что благодарности может не быть, и даже, наоборот, сделают гадость. Меня недооценили, и хорошо, что недооценили», — призналась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пианистка ухаживала за Джигарханяном, когда у него случился инсульт. Их брак продержался всего год. Супруги расстались со скандалом. Имущественные вопросы внесли разлад в их отношения. Джигарханян обвинял пианистку в попытке убийства, а также в том, что она установила скрытую камеру в его кабинете.

После скандального ухода от актёра Цымбалюк-Романовская призналась, что ценит его талант, но вряд ли простит предательство. «Я думаю, время отомстит человеку, и сделает это неслучайно», — решила пианистка.