«Выгодно подчеркивает все достоинства»: Топурия предстала в остромодном костюме с брюками палаццо цвета ультрамарина

Кети Топурия является известной исполнительницей. Она уже давно выступает на публике и завоевала любовь публики.
Певица славится своим необычным тембром голоса и стилем. В последнее время она все чаще носит костюмы. Также в ее гардеробе есть платья ярких тонов и джинсы.
Топурия недавно отметила день рождения дочки Оливии и провела время с сыном Адамом. А теперь она дает концерты и ездит на съемки.
На этот раз артистка появилась на одной из передач в костюме ультрамаринового цвета. Наряд с брюками палаццо скрыл изъяны ее фигуры.
Многие поклонники осыпали ее комплиментами. Недавно похожий лук выбрала Ксения Собчак. Для сайта Teleprogramma.pro лук артистки оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
«Летние костюмы, состоящие из рубашки и брюк палаццо – один из главных трендов текущего сезона. Несмотря на то, что подобные костюмы с нами как минимум пару лет, пик его популярности приходится на этот год.
Цвет ультрамарин или насыщенный синий, так же перешел из предыдущих сезонов и не теряет своей популярности.
Кети идет и сам костюм и его цвет. У нее яркая внешность, смуглая кожа, так что этот цвет выгодно подчеркивает все достоинства. Девушка филигранно подобрала украшения под этот костюм. Они его прекрасно обрамляют, не споря с его яркостью.
К сожалению, не видно, какую обувь выбрала Кети. На самом деле под костюм подойдет любая базовая обувь. Все зависит от мероприятия, на которое Вы идете. В частном случае с Кети, поскольку она пришла на съемки шоу, могли бы подойти серебристые лодочки или босоножки на высокой шпильке», – высказался эксперт.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro