«Выгодно подчеркивает все достоинства»: Топурия предстала в остромодном костюме с брюками палаццо цвета ультрамарина

Топурия недавно отметила день рождения дочки Оливии и провела время с сыном Адамом. А теперь она дает концерты и ездит на съемки.

На этот раз артистка появилась на одной из передач в костюме ультрамаринового цвета. Наряд с брюками палаццо скрыл изъяны ее фигуры.

Многие поклонники осыпали ее комплиментами. Недавно похожий лук выбрала Ксения Собчак. Для сайта Teleprogramma.pro лук артистки оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.