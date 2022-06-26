Словно испанка: Кети Топурия в алом платье на тонких бретельках появилась на публике

Недавно Кети отпраздновала 7-летие дочки Оливии. Она устроила для нее праздник. А вот выходные певица посвятила еще и маленькому сына Адаму. Но 25 июня она отправилась на вечеринку, где выступила для публики. Серди гостей была актриса Наталья Рудова.

Для такого случая артистка выбрала алое платье с разрезом и рюшами. Наряд на тонких бретельках позволил ей скрыть недостатки фигуры. Она исполнила свои хиты.