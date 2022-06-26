Словно испанка: Кети Топурия в алом платье на тонких бретельках появилась на публике

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Уже длительное время она строит карьеру в шоу-бизнесе. Благодаря группе «А’Студио» певица стала знаменитой.
Многие восхищаются ее тембром голоса и чувством стиля. Примечательно, что в 35 лет она может похвастаться стройной фигурой.
Недавно Кети отпраздновала 7-летие дочки Оливии. Она устроила для нее праздник. А вот выходные певица посвятила еще и маленькому сына Адаму. Но 25 июня она отправилась на вечеринку, где выступила для публики. Серди гостей была актриса Наталья Рудова.
Для такого случая артистка выбрала алое платье с разрезом и рюшами. Наряд на тонких бретельках позволил ей скрыть недостатки фигуры. Она исполнила свои хиты.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие осыпали артистку комплиментами.
«Ох, какой наряд», «Как всегда, сногсшибательная», «Классное платье, такая испаночка», «Ну прям шика», «Очень идет такой образ», «Ну очень хорошенькая», «Кети, просто бомбическая», — прокомментировали кадры подписчики.
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